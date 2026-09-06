Священник Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии, объяснил, как православным следует относиться к посещению кладбищ. По его словам, главной целью визита на могилу должна быть молитва, а уборка и уход за захоронением не могут ее заменить. Об этом пишет « Татар-информ ».

Он также развеял несколько распространенных суеверий. Беременным женщинам не запрещается приходить на кладбище: единственной реальной угрозой могут быть неблагоприятные погодные условия. Нет необходимости обязательно закрывать ограду или калитку, чтобы «удержать душу», — в православном понимании душа находится у Бога. Церковь не регламентирует время посещения могил и не требует завершать похороны с отпеванием строго до полудня.

Священник напомнил, что распитие спиртного возле захоронений и выливание алкоголя на землю — это дохристианские обряды. Умершим не нужны еда и напитки, поэтому продукты лучше раздать нуждающимся. Для оформления могил он рекомендует живые цветы как символ жизни и рая. Церковь также отрицает сглаз, порчу и веру в то, что кладбищенская земля может причинить вред.

В период Пасхи сначала следует посетить богослужение и лишь потом отправляться на кладбище. Души усопших не ожидают родственников у могил. Наиболее правильный способ почтить память близкого — помолиться в храме, затем приехать на захоронение, навести порядок и помолиться еще раз.