Беспилотная зарядка для электромобилей: где в Москве начнут тестировать «электровоз»?

Тестирование беспилотной зарядной станции для электромобилей (электровоза) с пультом и оператором планируется начать на перехватывающей парковке около станции метро «Маяковская» до конца 2026 года. Второй этап проекта в беспилотном формате пройдет в I–II квартале 2027 года. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе топливной компании «Росатома» АО «ТВЭЛ».

В пресс-службе уточнили, что запланирован пилотный проект с департаментом транспорта Москвы. Первый этап с пультом и оператором намечен до конца 2026 года, второй — когда мобильная зарядная станция станет беспилотной — на I–II квартал 2027 года.

На текущем этапе разработки НИОКР изготовлен опытный образец, проведены успешные испытания зарядной части на Volkswagen ID.4, Umo 5 и «Атом». Их планируется завершить до конца 2026 года. В компании отметили, что «электровоз» в первую очередь появится на перехватывающих парковках возле метро в Москве, затем — у торговых центров, бизнес-центров и жилых комплексов. В рамках пилота с октября по декабрь 2026 года мобильная зарядная станция будет интегрирована в клиентское ПО «Метро Москвы», а пользователи «Энергии Москвы» смогут вызывать «Мобик» к месту своей парковки.

В июне опытный образец электровоза для мобильной зарядки электромобилей представили в Москве на фестивале электротранспорта.