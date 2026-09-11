Беспилотники, телемедицина и промышленность: зачем России 5G и почему Apple пока в стороне

Новый стандарт связи 5G сможет использоваться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины и цифровизации промышленности. Как отметили в Минцифры, объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов с высокой нагрузкой на сети.

На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность на 20–25% в ближайшие годы. Телеком-компании также получили диапазон 4,63–4,99 ГГц под стандарт пятого поколения — бесплатно и в равном объеме. Сети LTE уже охватывают 90% населенной территории России, а 95% абонентов ежедневно пользуются сервисами четвертого поколения.

Сеть 5G будет доступна пользователям Android. Доступ владельцев iPhone зависит от решения Apple, сообщили в Минцифры. Так что обладателям «яблочных» смартфонов пока придется подождать или перейти на Android.