Бесплатные зубы в частной клинике: кто может лечиться по ОМС и почему не всё так просто

Бесплатную стоматологическую помощь по полису ОМС можно получить не только в государственных больницах, но и в некоторых частных клиниках. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам депутата, граждане вправе обращаться за бесплатным лечением зубов в государственные медучреждения региона, где они зарегистрированы. Кроме того, помощь по ОМС предлагают отдельные частные клиники, участвующие в системе обязательного медицинского страхования.

При этом парламентарий обратил внимание, что перечень бесплатных процедур в коммерческих учреждениях может быть ограничен. Даже если клиника принимает пациентов по ОМС, это не значит, что все её услуги доступны без оплаты. Куринный посоветовал заранее выяснять условия приёма и список процедур, которые покрывает страховка. Уточнять эту информацию лучше непосредственно перед записью в конкретное учреждение — в страховой компании или в регистратуре самой клиники, пояснил депутат.