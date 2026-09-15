Бесплатный анализ на АМГ и криоконсервация: как Москва помогает женщинам осознанно подойти к материнству

За два года 450 тыс. москвичек прошли исследование на антимюллеров гормон (АМГ) в рамках проекта «Стану мамой». Число участниц удвоилось по сравнению с первым годом. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице планомерно развивают акушерско-гинекологическую помощь: внедрен новый стандарт, расширяется сеть центров женского здоровья, акушерских стационаров и перинатальных центров. Проект «Стану мамой» запустили, чтобы москвички могли осознанно подойти к материнству и заранее узнать о репродуктивном здоровье. Участницами стали 450 тыс. женщин, 85 тыс. из них прошли обследование в центрах женского здоровья и получили рекомендации. Более 10 тыс. участниц ожидают рождения ребенка. Тем, кому по медицинским показаниям важно сохранить возможность материнства, доступна бесплатная криоконсервация яйцеклеток и эмбрионов: за год ею воспользовались более 200 пациенток, за весь период — около 400.

Для москвичек от 25 до 39 лет в ЕМИАС открыты направления на анализ АМГ. При наличии показаний он доступен и пациенткам от 18 до 24 лет. Записаться и бесплатно сдать кровь можно без предварительного визита к врачу. Дальнейший маршрут зависит от результатов: при необходимости пациентка продолжает обследование в центре женского здоровья. Центры входят в структуру крупнейших многопрофильных больниц, что обеспечивает преемственность между амбулаторным и стационарным звеном.