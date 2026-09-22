«Бетонное блюдце» уходит в прошлое: что построят на набережной Сириуса вместо кафе?

На набережной Сириуса стартовал демонтаж построек, в которых располагались популярные у туристов кафе и рестораны. В социальных сетях появились видео с разрушенными павильонами и строительным мусором.

Местный блогер «Директор Адлера» показал здание, от которого остался лишь каркас, и отметил, что раньше заведения просто закрывались, а теперь их сносят. Другой автор ролика предположил, что через несколько недель набережную будет не узнать, хотя часть строений пока еще цела.

Снос павильонов — часть масштабного проекта благоустройства прибрежной территории. Реконструкция Имеретинской набережной рассчитана до 2029 года. Власти планируют убрать бетонные буны, расширить пляжи за счет отсыпки гальки и увеличить ширину променада. Вместо многочисленных кафе и магазинов появятся скверы и зоны отдыха. Руководитель сочинского туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко в беседе с TourDom.ru выразила мнение, что Сириус развивается как зона здорового образа жизни, и эта тенденция сохранится. Она напомнила, что сразу после Олимпиады территория представляла собой «бетонное блюдце», а теперь там много зелени.

Реакция туристов разделилась. Одни поддерживают преображение, заявляя, что «давно пора» избавиться от бетона, и сравнивают павильоны с «наследием 90-х». Другие сожалеют о закрытии заведений, где им нравилось гулять и отдыхать.