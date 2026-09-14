Бетонные блоки на въезде: почему мыс Великан на Сахалине закрыли для машин и что теперь делать туристам

Въезд на популярное место отдыха — мыс Великан на Сахалине — ограничили бетонными блоками. Туристы, приехавшие туда в минувшие выходные, обнаружили на дороге два бетонных блока. Об этом сообщает « АСТВ ». По предположению отдыхающих, ограничение могли ввести после ремонта дороги, из-за которого поток автомобилистов резко вырос.

В Дирекции по охране и управлению природными территориями пояснили, что совместно с Агентством лесного и охотничьего хозяйства провели работу на особо охраняемой природной территории и установили ограничительные блоки перед въездом. Посетителей просят оставлять машины в специально отведенных местах и дальше идти пешком.

Причину объяснили так: машины на песке, следы колес, мусор на берегу и в лесу меняют облик территории и создают дополнительную нагрузку на природу. На мысе Великан это особенно важно, поскольку место становится все популярнее, а нагрузка растет. Туристам напомнили о правилах: не заезжать на участки, где движение запрещено, и не оставлять после себя мусор.

Кроме того, на памятнике природы регионального значения «Мыс Великан» установили аншлаг с информацией о режиме территории и правилах посещения. Такие стенды помогают заранее понять, что разрешено на ООПТ, а какие действия могут навредить природе или нарушить установленный режим.