Без этого не дотянуть до 100 лет: Онищенко назвал главных врагов долгой жизни
Онищенко: вакцинация и активность могут помочь дожить россиянам до 100 лет
Академик РАН Геннадий Онищенко поделился с жителями Вологодской области взглядом на то, что помогает дожить до глубокой старости. Об этом пишет NewsRoom24.ru.
Онищенко подчеркнул: тем, кто хочет дожить до 100 лет, важно не курить и не употреблять алкоголь. Вместо этого он советует поддерживать физическую активность, чаще гулять и не пренебрегать спортом.
Отдельное значение академик придал рациону. По его словам, питание должно быть полноценным и сбалансированным каждый день, а забота о здоровье — постоянной привычкой, а не временной мерой.
Специалист также призвал своевременно проходить вакцинацию от гриппа. Прививка, по его словам, входит в комплекс профилактики, который снижает риски, связанные с сезонными инфекциями.
Онищенко отметил, что одним из перспективных направлений медицины остается выращивание органов. Биоинженерные технологии развиваются и со временем могут стать доступнее.
«Но пока давайте мы не будем сидеть и ожидать, а будем заниматься своим здоровьем», — резюмировал Онищенко.
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