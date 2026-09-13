Без этого не дотянуть до 100 лет: Онищенко назвал главных врагов долгой жизни

Академик РАН Геннадий Онищенко поделился с жителями Вологодской области взглядом на то, что помогает дожить до глубокой старости. Об этом пишет NewsRoom24.ru .

Онищенко подчеркнул: тем, кто хочет дожить до 100 лет, важно не курить и не употреблять алкоголь. Вместо этого он советует поддерживать физическую активность, чаще гулять и не пренебрегать спортом.

Отдельное значение академик придал рациону. По его словам, питание должно быть полноценным и сбалансированным каждый день, а забота о здоровье — постоянной привычкой, а не временной мерой.

Специалист также призвал своевременно проходить вакцинацию от гриппа. Прививка, по его словам, входит в комплекс профилактики, который снижает риски, связанные с сезонными инфекциями.

Онищенко отметил, что одним из перспективных направлений медицины остается выращивание органов. Биоинженерные технологии развиваются и со временем могут стать доступнее.

«Но пока давайте мы не будем сидеть и ожидать, а будем заниматься своим здоровьем», — резюмировал Онищенко.

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