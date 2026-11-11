Без лобового стекла и крыши: зачем коллекционеры охотятся на последний Stirling Moss

Последний выпущенный SLR McLaren Stirling Moss выставят на торги, которые пройдут с 26 ноября по 3 декабря. Об этом сообщает « Авто Mail ». Автомобиль создали Mercedes-Benz и McLaren, а его тираж составил всего 75 экземпляров. У модели нет лобового и боковых стекол, а также крыши.

Представленный лот стал последним автомобилем этой серии и покинул завод в декабре 2009 года. С тех пор одометр зафиксировал только 53 км, поэтому машину фактически хранили без эксплуатации, хотя формально она остается исправной и на ходу. Под капотом — 5,4-литровый V8 с наддувом мощностью 650 л. с.: до 97 км/ч автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а предельная скорость достигает 354 км/ч.

Изначально машину поставили в Кувейт, где она принадлежала королевской семье до 2024 года, после чего у нее было только два частных владельца. Кузов окрашен в редкий оттенок Fire Opal Red, салон отделан красной кожей с желтой строчкой по схеме Silver Arrow, а вместо карбоновых элементов использован легкий текстильный композит Alutex. Автомобиль получил золотистые тормозные суппорты и заводскую аудиосистему, которую для этой модели заказывали крайне редко.

Все 75 машин не соответствовали американским требованиям, однако доступ к ограниченной эксплуатации в США обеспечивала программа Show or Display для редких и исторически значимых автомобилей. В 2026 году этот экземпляр полностью легализовали для американских дорог, а его ценность для коллекционеров повышает статус последнего автомобиля, созданного Mercedes-Benz и McLaren на данной платформе.