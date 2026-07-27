Без моря, но с душой: куда поедут туристы в августе и сколько стоит ночь в топ-10 городах
«Твил»: Москва, Казань, Калининград стали популярными для отдыха без моря
Аналитики сервиса бронирования «Твил» составили рейтинг самых востребованных городов России для отдыха без моря в августе 2026 года. Первую строчку по количеству бронирований заняла Москва, где средняя стоимость ночи в отеле составляет ₽5219. На втором месте — Казань с ₽6056 за ночь, на третьем — Калининград, где проживание обойдется в среднем в ₽5042. Материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».
В десятку популярных направлений также вошли Кисловодск со средней ценой ₽5076, Краснодар — ₽4080, Волгоград — ₽5228, Нижний Новгород — ₽5436, Пятигорск — ₽4423, Петрозаводск — ₽7098 и Красная Поляна — ₽5916.