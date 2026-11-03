«Без перехода на личности»: HR-эксперт объяснила, как критиковать подчиненного и не разрушить отношения

Главное правило экологичной критики подчиненного — полный отказ от перехода на личности. Об этом « Абзацу » рассказала HR-эксперт Оксана Волкина. По ее словам, руководителю важно сохранять спокойный тон и указывать сотруднику на конкретные пути решения задачи.

Критика должна быть конструктивной: начальник дает обратную связь и обозначает ошибки, но без перехода на личности, повышения тона, создания конфликтов и излишнего давления. При этом нужно четко объяснить, в чем сотрудник ошибся, как это можно и нужно исправить и что для этого сделать.

Волкина добавила, что перед высказыванием претензий руководителю следует учитывать человеческий фактор — никто не застрахован от промахов. Кроме того, она посоветовала начальству заранее проанализировать объем нагрузки специалиста: иногда причиной ошибок становится банальное переутомление из-за избытка задач. Таким образом, по мнению эксперта, экологичная критика сочетает спокойствие, конкретику и внимание к условиям работы сотрудника.