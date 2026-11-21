Нейтральная музыка со спокойным ритмом благотворно влияет на продуктивность людей, занятых умственным и монотонным трудом. Об этом « Абзацу » рассказала нейропсихолог Наталья Наумова. По ее словам, для активной деятельности, наоборот, лучше подходят динамичные мотивы.

Специалист объяснила, что при прослушивании музыки мозг реагирует на ритм произведения и на эмоции, которые вызывает то или иное сочетание звуков: при негативных всплесках или слишком сложных комбинациях сотрудник становится менее продуктивным и чаще отвлекается.

Наумова уточнила, что человеку, занимающемуся умственным трудом — например, пишущему текст, — важно выбирать тишину или нейтральную музыку, которая не отвлекает, со спокойным темпом, без перепадов настроения. Если же речь идет о сортировке вещей или физической активности, двигаться под ритмичную музыку будет интереснее.

По словам эксперта, итоговый выбор музыки для продуктивности чаще сводится к индивидуальным предпочтениям — тогда работник чувствует подъем сил и дополнительную мотивацию. Для большинства людей наиболее подходящим вариантом, способным повысить эффективность, Наумова назвала классическую музыку, однако при наличии грустных ассоциаций с ней из детства такой вариант не подойдет. Таким образом, по мнению нейропсихолога, универсального плейлиста нет: музыка работает на продуктивность только тогда, когда совпадает с характером задачи и личным опытом человека.