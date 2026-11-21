«Без перепадов настроения»: какую музыку нейропсихолог советует для умственной работы
Нейропсихолог Наумова: нейтральная музыка помогает умственному труду
Нейтральная музыка со спокойным ритмом благотворно влияет на продуктивность людей, занятых умственным и монотонным трудом. Об этом «Абзацу» рассказала нейропсихолог Наталья Наумова. По ее словам, для активной деятельности, наоборот, лучше подходят динамичные мотивы.
Специалист объяснила, что при прослушивании музыки мозг реагирует на ритм произведения и на эмоции, которые вызывает то или иное сочетание звуков: при негативных всплесках или слишком сложных комбинациях сотрудник становится менее продуктивным и чаще отвлекается.
Наумова уточнила, что человеку, занимающемуся умственным трудом — например, пишущему текст, — важно выбирать тишину или нейтральную музыку, которая не отвлекает, со спокойным темпом, без перепадов настроения. Если же речь идет о сортировке вещей или физической активности, двигаться под ритмичную музыку будет интереснее.
По словам эксперта, итоговый выбор музыки для продуктивности чаще сводится к индивидуальным предпочтениям — тогда работник чувствует подъем сил и дополнительную мотивацию. Для большинства людей наиболее подходящим вариантом, способным повысить эффективность, Наумова назвала классическую музыку, однако при наличии грустных ассоциаций с ней из детства такой вариант не подойдет. Таким образом, по мнению нейропсихолога, универсального плейлиста нет: музыка работает на продуктивность только тогда, когда совпадает с характером задачи и личным опытом человека.