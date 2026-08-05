Религиовед Игнатенко в беседе с Regions объяснил происхождение традиции покрывать голову в храме. По его словам, первоначально этот обычай носил исключительно бытовой характер, но позднее Церковь сохранила его, придав духовный смысл. Покрытая голова и скромная одежда стали восприниматься как выражение уважения к святыне, смирения и благоговения во время молитвы.

Богословским основанием практики считается Первое послание апостола Павла к Коринфянам, где говорится, что мужчина должен молиться с открытой головой как образ и слава Божия, а покрытая голова женщины символизирует уважение к установленному духовному порядку. При этом эксперт подчеркнул, что отсутствие платка не должно становиться поводом отказываться от посещения храма. Если человек приходит с искренней верой, уважением к святому месту и желанием помолиться, внешний вид не имеет решающего значения. Гораздо важнее внутренний настрой, а одежда должна оставаться скромной, опрятной и не привлекать излишнего внимания.