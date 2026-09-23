Без заявления пострадавших: юрист Рагулина объяснила, как могут возбудить дело после стрельбы Джигана

Проверка сообщений о стрельбе с участием рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) может проводиться и без заявлений от предполагаемых пострадавших. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила доцент кафедры уголовного права МГЮА имени Кутафина Анастасия Рагулина.

По ее словам, если информация о преступлении распространена в СМИ, проверку по поручению прокурора проводит орган дознания либо следователь по поручению руководителя следственного органа. Редакция и главный редактор издания обязаны передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся документы и материалы, подтверждающие сообщение, а также данные о лице, предоставившем информацию. Исключение — случаи, когда источник поставлен под условие сохранения тайны.

Рагулина отметила, что уголовное дело может быть возбуждено как по факту произошедшего, так и в отношении конкретного лица. Заявление, по ее словам, важно только в делах частного обвинения. Согласно УПК РФ, к ним относится, в частности, умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ч. 1 ст. 116.1 УК РФ). Такие дела возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, кроме предусмотренных законом исключений.