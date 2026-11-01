Без желчного пузыря, селезенки и даже желудка: какие органы человек может потерять и продолжать жить

Кулик: медики перечислили 5 органов, без которых человек может продолжать жить

Общество

Современная медицина позволяет человеку жить даже после удаления ряда органов, хотя речь идет о жизни с определенными ограничениями. Как отмечается в материале, организм способен адаптироваться к потере некоторых структур. Желчный пузырь, важный для пищеварения, удаляют при проблемах вроде желчных камней, и во многих случаях хирургического вмешательства можно избежать за счет диеты. Об этом пишет ИА «Кулик».

Аппендикс, который раньше считали важным для переваривания пищи, теперь признан менее значимым для этого процесса, хотя он продолжает поддерживать кишечную микрофлору и вырабатывать иммуноглобулины; при аппендиците его часто удаляют, и люди живут без него без значительных последствий.

Легкие обладают удивительной способностью к адаптации: после потери одного легкого оставшееся берет на себя функцию дыхания, и человек может вести активный образ жизни. Желудок при некоторых заболеваниях, например при онкологии, также можно удалить — после такой операции люди живут, придерживаясь специальной диеты и употребляя пищу меньшими порциями.

Почки, играющие важную роль в фильтрации крови и выработке гормонов, тоже не являются абсолютно незаменимыми: при отсутствии одной почки другая выполняет необходимую функцию, а трансплантация и диализ позволяют поддерживать жизнедеятельность. Таким образом, по данным материала, речь идет не о «лишних» органах, а о том, что современная медицина и адаптационные возможности организма дают шанс на полноценную жизнь при вынужденных потерях.

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