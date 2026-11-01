Без желчного пузыря, селезенки и даже желудка: какие органы человек может потерять и продолжать жить

Современная медицина позволяет человеку жить даже после удаления ряда органов, хотя речь идет о жизни с определенными ограничениями. Как отмечается в материале, организм способен адаптироваться к потере некоторых структур. Желчный пузырь, важный для пищеварения, удаляют при проблемах вроде желчных камней, и во многих случаях хирургического вмешательства можно избежать за счет диеты. Об этом пишет ИА « Кулик ».

Аппендикс, который раньше считали важным для переваривания пищи, теперь признан менее значимым для этого процесса, хотя он продолжает поддерживать кишечную микрофлору и вырабатывать иммуноглобулины; при аппендиците его часто удаляют, и люди живут без него без значительных последствий.

Легкие обладают удивительной способностью к адаптации: после потери одного легкого оставшееся берет на себя функцию дыхания, и человек может вести активный образ жизни. Желудок при некоторых заболеваниях, например при онкологии, также можно удалить — после такой операции люди живут, придерживаясь специальной диеты и употребляя пищу меньшими порциями.

Почки, играющие важную роль в фильтрации крови и выработке гормонов, тоже не являются абсолютно незаменимыми: при отсутствии одной почки другая выполняет необходимую функцию, а трансплантация и диализ позволяют поддерживать жизнедеятельность. Таким образом, по данным материала, речь идет не о «лишних» органах, а о том, что современная медицина и адаптационные возможности организма дают шанс на полноценную жизнь при вынужденных потерях.