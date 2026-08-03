«Безопасный счет» обернулся потерей 2,6 млн: как москвич купил валюту и отдал ее курьеру, а та перевела в крипту

В Москве задержали 49-летнюю женщину-курьера, которая забирала у обманутого пенсионера наличные и переводила их в криптовалюту для телефонных аферистов. 68-летний житель столицы потерял 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Южному административному округу.

По данным полиции, пожилому мужчине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных госструктур. Под предлогом сохранности сбережений и перевода на «безопасный счет» они убедили его купить валюту в нескольких банках Москвы и передать наличные курьерам. Позднее оперативники установили личность и местонахождение одной из подозреваемых. Ею оказалась 49-летняя москвичка, которую задержали на улице Мусы Джалиля. Следствие выяснило, что похищенные деньги женщина конвертировала в криптовалюту и отправляла своим кураторам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания организаторов и остальных соучастников преступления.