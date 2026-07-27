В Русской православной церкви разъяснили, как верующим следует относиться к библейским пророчествам о конце света на фоне глобальных потрясений, природных катаклизмов и стремительной цифровизации. Священнослужители подчеркивают: обсуждение признаков апокалипсиса направлено не на запугивание, а на призыв к духовному трезвению, передает портал « Пронедра ».

Священник отец Николай выделил ряд признаков, которые созвучны евангельским описаниям. Первостепенным он назвал духовное состояние общества: все больше людей удаляются от веры, реже обращаются к Богу, а беззаконие становится нормой, любовь к ближнему — редкостью. Учащающиеся природные катастрофы — разрушительные пожары, мощные ливни, наводнения и подъем уровня моря — по его мнению, перекликаются с пророчествами о «гладах, морах и землетрясениях по местам».

Особое предостережение священник адресовал тем, кто ищет духовной поддержки: в условиях растерянности многие становятся уязвимы перед лжепророками, предлагающими ложные утешения. Он призвал не доверять шарлатанам, а обращаться в храмы к опытным священнослужителям, где можно найти подлинное духовное наставление.

Согласно новозаветным текстам, перед концом времен человечество ждут войны, военные слухи, глады, моры, землетрясения, охлаждение любви и распространение лжеучений. Эти маркеры сопровождают историю уже два тысячелетия, но в эпоху глобализации их интенсивность вызывает закономерные вопросы. Официальная позиция Церкви остается неизменной: точная дата конца света неизвестна, и попытки вычислить ее — богословская ошибка. Эксперты напоминают, что главная задача христианина — не ожидание глобальной катастрофы, а ежедневная работа над своей душой, ведь каждый переживает личный «конец света» в момент перехода в вечность.

Отдельное внимание богословы уделяют современным технологиям, проводя параллели между цифровизацией и библейскими описаниями «печати антихриста». Однако в РПЦ призывают избегать крайностей и конспирологии, подчеркивая, что любые внешние атрибуты прогресса вторичны по сравнению с внутренним выбором человека между добром и злом.