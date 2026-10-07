Билеты в Дубай не вернуть? Туристы жалуются на «Уральские авиалинии»

Один из туристов, Владимир, планировал лететь с женой в ОАЭ на Новый год — 29 декабря, по промотарифу. Узнав об отмене, он многократно обращался к перевозчику, но безуспешно. На горячей линии ему отвечали, что в системе бронирования изменений нет и вылет актуален, а о корректировках обещали сообщить по почте. В чат-боте туристу удалось выяснить, что полетной программы нет, но отменить бронирование по промотарифу пока не могут. По его наблюдениям, авиакомпания несколько раз сдвигала начало полетов: сначала на 25 сентября, затем на 16 октября, теперь на 1 ноября. На сайте перевозчика ноябрьские рейсы есть, но указано «мест нет», и в системе бронирования они не отображаются.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заверили, что пассажиры могут оформить вынужденный возврат полной стоимости билета независимо от тарифа, включая промо. Рейсы из Москвы в Дубай не выполняются, полетная программа приостановлена до нормализации обстановки. Для возврата билетов, купленных на сайте или в приложении, рекомендуется обратиться в службу поддержки по телефону 8 (800) 770-02-62. По билетам, приобретенным у агентств или агрегаторов, — по месту покупки. Возвраты по отмененным рейсам обрабатываются в приоритетном порядке, срок оформления со стороны авиакомпании — до 30 дней, зачисление средств зависит от банка или платежного сервиса.