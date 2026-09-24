Билеты в Тунис за ₽1 тыс. туда-обратно: как поймать акцию Nouvelair и не замерзнуть?

Nouvelair: билеты из Петербурга в Монастир стоят дешевле ₽1 тыс.

Общество

На агрегаторах появились билеты из Санкт-Петербурга в Монастир и обратно дешевле ₽1 тыс. Стоимость уже включает провоз багажа. Предложения действуют на рейсах авиакомпании Nouvelair: вылеты 27, 28, 30 и 31 октября, обратные — 2, 9 и 12 ноября. К примеру, перелет туда-обратно с вылетом 27 октября и возвращением 9 ноября обойдется всего в ₽1,3 тыс., передает «ТурДом».

Причина столь низких тарифов проста: это одни из последних рейсов в полетной программе. Перевозчик и туроператор, формирующие туры на этих рейсах, объявляют акции, чтобы реализовать остатки билетов и обеспечить загрузку бортов.

Тем, кто заинтересуется поездкой в конце октября, стоит учесть сезонные особенности Туниса. Погода становится прохладнее и ветренее: днем воздух держится на уровне 23–24 °C, а море остывает до 21–22 °C. На северных курортах, в Хаммамете и Набеле, погода портится раньше. Самым комфортным вариантом может стать Джерба, но от Монастира до нее далеко — трансфер займет около 4 часов. Ближе расположены Сусс и Махдия.

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