«Бьют по гражданским из-за бессильной злобы»: в Госдуме прокомментировали гибель мирных жителей от дрона в Подмосковье
Депутат Колесник предрек ВСУ возмездие за гибель ребенка при атаке БПЛА
Андрей Колесник, депутат Госдумы, высказал мнение о том, что атака украинских дронов в Подмосковье, повлекшая гибель пожилой женщины и ее маленького правнука, является очередным проявлением террористической деятельности Киева, направленной против мирных граждан. В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» парламентарий отметил, что это не первый подобный случай.
Депутат напомнил о предыдущих инцидентах, произошедших в Сочи, Форосе и Белгороде, подчеркнув, что нынешней трагедией стали жертвы среди гражданского населения, не представляющего никакой угрозы.
По его словам, дроны, пытавшиеся достичь Москвы, не были нацелены на военные объекты, поскольку те надежно защищены, а преднамеренно атаковали гражданские цели, что, по мнению Колесника, является актом терроризма.
Он также заявил, что подобные действия ВСУ обусловлены бессилием и злобой, поскольку они не способны конкурировать с российскими военными и, следовательно, вымещают свою ярость на безоружных мирных жителях.
Стало известно, что 29 сентября в результате атаки дрона и последовавшего за ней пожара в Воскресенске погибли 76-летняя женщина и ее правнук. Зампредседателя комитета Госдумы Светлана Журова назвала случившееся огромной трагедией.
Ранее сообщалось, что во время атаки ВСУ люди застряли в лифте в Белгороде.