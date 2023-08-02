Благоустройство территории строящейся школы началось в Чехове

Строители начали выполнять благоустройство территории школы, рассчитанной на 825 учеников, на улице Московская в Чехове. Сотрудники областного Главгосстройнадзора проверили ход проведения работ по обновлению территории, а также по устройству наружных сетей, сообщили в ведомстве.

В сообщении ведомства уточнили, что строительная готовность объекта достигла 85%. На территории школы обустроят четыре зоны — физкультурно-спортивную, хозяйственную, место для проведения мероприятий и зону отдыха. В рамках благоустройства здесь появятся скамейки, урны, детское спортивное оборудование и игровые комплексы. Завершить все работы планируют в первом квартале следующего года, однако, при нынешних темпах строительства они могут закончиться и до конца 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.