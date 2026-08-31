Близняшкам со СМА заменили препарат, и им стало хуже: мать рассказала о температуре, болях и регрессе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с 11-летними близняшками из Челябинска, страдающими спинально-мышечной атрофией. Родители девочек отказались от отечественного препарата после осложнений и регресса.

Семья сестер-близнецов столкнулась с острым конфликтом вокруг схемы терапии. Местная поликлиника через суд добивается продолжения лечения российским дженериком вместо импортного лекарства.

По данным 74.ru, после введения аналога состояние девочек резко ухудшилось. Они получали зарубежный препарат для терапии СМА с 2020 года. В 2025 году схему лечения изменили — назначили российский аналог. Как рассказала мать пациенток, сразу после укола у обеих сестер поднялась температура, возникли сильные боли и высыпания, наметился регресс физических показателей.

При этом два федеральных медицинских центра рекомендовали вернуться к прежней терапии. Однако челябинское медучреждение продолжает настаивать на повторном введении дженерика в условиях стационара.

Семья обратилась за поддержкой к президенту РФ Владимиру Путину и главе Следкома Александру Бастрыкину. Родители подчеркивают: любая пауза или замена привычной терапии смертельно опасна при прогрессирующем отмирании мотонейронов.