Бляшки уменьшились на 28,2%: датские ученые показали, как интенсивная терапия меняет артерии

JAMA Cardiology: комбинация лекарств снизила холестерин на 65%

Общество

Комбинация розувастатина и эзетимиба снижала уровень «плохого» холестерина на 65% и уменьшала объем мягких атеросклеротических бляшек на 28,2%. Такие результаты показало клиническое исследование с участием 104 пациентов из Дании, опубликованное в JAMA Cardiology. Все участники страдали ишемической болезнью сердца со значительным сужением коронарных артерий и ранее не принимали статины.

Пациентов разделили на две группы: одна ежедневно получала аторвастатин, другая — более интенсивную терапию с розувастатином и эзетимибом. Состояние сосудов оценивали с помощью компьютерной томографии на протяжении 18 месяцев. При комбинированном лечении уровень «плохого» холестерина упал на 65% против 38% при монотерапии.

Общий объем бляшек уменьшился на 21,1% и 13,6% соответственно, а мягких жировых бляшек, наиболее опасных из-за риска разрыва, — на 28,2% и 20%. Уменьшение общего объема бляшек зафиксировали у 90% пациентов на комбинированной терапии против 75% в группе стандартного лечения. Исследователи полагают, что интенсивное снижение холестерина может не только замедлять атеросклероз, но и частично обращать процесс вспять.

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