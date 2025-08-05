Блогерша Ивлеева почистила коровник в дорогом платье
Блогерша Ивлеева почистила коровник в черном мини-платье за 64 тыс. руб.
Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева удивила своих подписчиков, появившись на ферме в наряде стоимостью десятки тысяч рублей. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.
34-летняя инфлюэнсер показала кадры своей жизни на ферме вместе с новым супругом, телеведущим Филиппом Бегаком. В одном из эпизодов она занимается чисткой коровника, облаченная в черное мини-платье из тюля с бархатными аппликациями от нью-йоркского бренда Sea.
По информации, опубликованной на сайте интернет-магазина женской одежды класса люкс Net-a-porter, стоимость этого платья составляет $795, что эквивалентно примерно 64 тыс. руб. по текущему курсу.
Ранее сообщалось, что трюк Ивлеевой в экстремально короткой юбке покорил Ники Минаж.