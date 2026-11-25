В ночь на 25 ноября в небе взошла «Бобровая Луна» — первое из трех суперлуний, ожидающихся в ближайшие месяцы. Фотогалерею события опубликовал РБК Life .

Суперлунием называют явление, когда полнолуние или новолуние совпадает с наибольшим сближением Луны и Земли (перигеем). В такие моменты лунный диск выглядит больше и ярче обычного. На этот раз Луна казалась примерно на 15% больше, поскольку спутник приблизился к Земле на 360 тыс. км. В апогее расстояние превышает 405 тыс. км.

По календарю коренных народов Северной Америки ноябрьское полнолуние называют «Бобровой луной»: в это время бобры активно строят хатки и укрепляют плотины перед зимой.

Следующее суперлуние, декабрьская «Холодная луна», ожидается в ночь с 23 на 24 декабря. Это первое полнолуние после декабрьского солнцестояния, то есть первое полнолуние нового астрономического сезона. Затем наступит январская «Волчья луна»: точное время полнолуния — 22 января в 15:17 мск. Тогда Луна достигнет максимальной яркости, а ее звездная величина составит -13,1. Невооруженным глазом лунный диск будет казаться полным несколько ночей, начиная примерно с 20 января.