«Бог есть любовь, а не запреты»: священник объяснил, что должно и чего не должно быть в доме православного

Православный священник Михаил Самохин объяснил, какие предметы неуместны в доме верующего, но подчеркнул, что речь не о жестких запретах на обустройство жилища. По его словам, главное — чем человек наполняет свою жизнь и пространство вокруг, передает ИА ЕЛЬ .

«Основой домашнего уюта должны быть любовь, молитва и милосердие, ведь „Бог есть любовь“», — заявил священник.

Самохин отметил, что из дома следует убрать оккультные книги, изображения и любые предметы, связанные с языческими или иными религиями. Жилище православного человека призвано быть освященным пространством: на стенах уместны кресты и иконы, а в самом доме — регулярные молитвы. В нем не должно быть ничего, что потворствует греху и провоцирует на греховные мысли. Акцент, по словам священника, делается не на формальных ограничениях, а на создании духовной атмосферы, которая поддерживает веру.