Более 20 тысяч обращений и 57 случаев энцефалита: что показал сезон клещей в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подвели итоги мониторинга инфекций, передаваемых клещами. Как сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора, в городе зарегистрировали более 20 тысяч обращений по поводу присасывания клещей, в области — около 9 тысяч; оба показателя соответствуют уровню 2025 года.

С профилактической целью в Петербурге привили более 95 тысяч человек, в Ленобласти — более 71 тысячи. Акарицидные обработки провели почти на тысяче гектаров в городе и более чем на трех тысячах гектаров в области — в парках, скверах, на кладбищах и территориях оздоровительных баз.

Лабораторно исследовали более 19 тысяч клещей в Петербурге и более 11,5 тысячи в области. В городе возбудители болезни Лайма выявили в 19,40% случаев, клещевого энцефалита — в 0,06%, анаплазмоза — в 1,05%, эрлихиоза — в 1,16%. В области доли составили 12,08%, 0,28%, 0,27% и 0,55% соответственно. С начала 2026 года в Петербурге зафиксировали 373 случая болезни Лайма и 57 случаев клещевого энцефалита, в Ленобласти — 29 и 8.

Роспотребнадзор напоминает: сейчас подходящее время для вакцинации против клещевого энцефалита, схему и противопоказания стоит уточнить у врача. В лесах, парках и на дачах нужно использовать защитную одежду и проводить само- и взаимоосмотры, а при присасывании клеща — своевременно обращаться за медицинской помощью и лабораторным исследованием.