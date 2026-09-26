Более месяца под контролем аферистов: москвичка потеряла ₽23,4 млн

81-летняя москвичка стала жертвой телефонных мошенников и потеряла более ₽23,4 млн. Более месяца женщина выполняла указания аферистов, снимала сбережения и передавала их курьерам. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный и пригласил в общий чат жильцов для участия в собрании. Женщина продиктовала код из СМС. Сразу после этого ей позвонил «представитель правоохранительных органов» и сообщил об оформлении доверенности от ее имени и попытках снятия денег. Не давая осознать происходящее, ее переключили на лжеспециалиста Росфинмониторинга, который убедил срочно передать все сбережения на инкассацию. Под контролем аферистов женщина более месяца снимала деньги со счетов и передавала курьерам по кодовым словам, получая взамен якобы банковские документы.

Общий ущерб превысил ₽23,4 млн. Установление причастных лиц на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре. Прокуратура напоминает: не сообщайте коды из СМС и не выполняйте указания неизвестных.