Болят ноги и суставы? Зампред ВРНС Иванов назвал святого, к которому нужно молиться

По его словам, святой также помогает обрести терпение в испытаниях. Иванов напомнил, что 23 октября церковь совершает память преподобного Амвросия Оптинского — одного из величайших русских святых XIX века, старца, к которому за советом и утешением приезжали тысячи людей со всей России.

Его жизнь, отметил собеседник, является примером того, как немощь телесная может стать источником силы духовной. Сам святой был прикован к постели, поэтому ему молятся об исцелении от болезней, особенно связанных с ногами и суставами, о даровании сил в скорбях, терпении в болезнях, помощи в семейных делах, вразумлении детей, мире в душе, избавлении от уныния и отчаяния, о мудрости и рассудительности.

По словам Иванова, преподобный при жизни был известен как духовный наставник, к которому обращались люди из разных сословий. Несмотря на тяжёлое состояние здоровья, старец продолжал принимать посетителей. Амвросий, в миру Александр Гренков, родился в 1812 году в семье пономаря, окончил духовную семинарию, но выбрал монашество. В 1842 году он поступил в Оптину пустынь, где стал учеником старцев Льва и Макария.

Вскоре после пострига тяжело заболел и уже не мог ходить без посторонней помощи, но именно в этой немощи, по словам Иванова, явилась сила Божия. Амвросий обладал даром прозорливости, рассуждения и утешения; к нему шли от крестьян до Достоевского и Толстого. Он принимал каждого, выслушивал, давал совет и молился, сам зная, что такое боль и ограничения, но не роптал и нёс свой крест с благодарностью Богу и любовью к людям, заключил Иванов.