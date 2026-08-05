Больше миллиона россиян и абсолютный рекорд: почему Вьетнам становится туристическим хитом года

Вьетнам в 2026 году может поставить абсолютный исторический рекорд по числу российских туристов. По прогнозам Ассоциации туроператоров России, страну посетят более миллиона человек — это на 50 процентов превысит показатели допандемийного 2019 года.

Как пояснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, туристический бум вызван несколькими причинами. Выбор зарубежных направлений заметно сузился, и Вьетнам, которому раньше приходилось конкурировать с пляжами Европы и Карибскими островами, оказался в более выигрышном положении. Кроме того, изменился подход к организации туров: если прежде страна считалась преимущественно зимним направлением с чартерами на Фукуок, то теперь туроператоры запустили масштабные летние программы в Нячанг и Дананг, сделав отдых круглогодичным. Россияне также стали активнее пользоваться стыковочными рейсами, особенно через безвизовый Китай, что позволяет экономить на перелете. Если раньше таким способом добирались единицы, то сейчас — уже треть всех туристов.

Все эти факторы, по мнению экспертов, позволяют с уверенностью говорить о новом рекорде, если не произойдет форс-мажоров.