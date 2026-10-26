Бонус за ускоренный уход и льготы пенсионерам: как BMW уговаривает сотрудников уйти до 2027 года

BMW запустила программу добровольного увольнения, рассчитывая до конца 2027 года сократить около 8 тысяч рабочих мест. В отдельных случаях выплата может превышать €650 тысяч — это сопоставимо со стоимостью семи новых BMW X5 в базовой комплектации, сообщает BMW Blog.

Сотрудники могут расторгнуть договор 31 марта или 31 октября 2027 года; при выборе более ранней даты предусмотрен дополнительный Turbo Bonus за ускоренный уход. Увольнение возможно только по взаимному согласию, поэтому компания не может принудить работника принять предложение.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально с учетом возраста, заработка и стажа. BMW заявляет о единых принципах определения выплат, однако фиксированной формулы в соглашении нет. Деньги можно получить единовременно, частями, перечислением на пенсионный накопительный счет, через прямое страхование или в сочетании нескольких вариантов. Работникам, которым к октябрю 2027 года исполнится 55 лет, предусмотрена возможность сохранить некоторые льготы пенсионеров BMW, включая специальные условия покупки новых и подержанных автомобилей. Сотрудники на отдельных высоких должностях смогут выкупить последний служебный автомобиль, а в некоторых случаях — еще одну машину в месяц увольнения.

Интерес к программе оказался настолько высоким, что внутренний HR-портал не справился с количеством сотрудников, пытавшихся просмотреть индивидуальные предложения. В BMW подтвердили высокий спрос и сообщили, что в первую очередь обрабатывают уже поступившие заявки. Конкретные размеры выплат и детали соглашений компания не раскрывает, поэтому суммы свыше €650 тысяч относятся к отдельным случаям, а не являются стандартным условием для всех.