Борщ с копченой грушей и тартар из оленя: что московские рестораны приготовили на осень-2026

Главным трендом осени 2026 года в московских ресторанах стала комфортная еда с современной техникой и сезонными продуктами: грибами, дичью и корнеплодами. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказали опрошенные эксперты.

Бренд-шеф ресторана Savva Андрей Шмаков отметил, что москвичей уже сложно удивить модным продуктом, поэтому ставка делается на знакомые блюда с неожиданным поворотом. В числе новинок — борщ с копченой грушей, тартар из оленя и голубец из белуги.

Шеф-повар и ресторатор Артем Лосев добавил, что гостей будет цеплять не отдельный ингредиент, а сочетание понятной еды и качественного продукта с современной техникой. По его словам, хорошо будут работать грибы, блюда на огне, дичь, насыщенные соусы и сезонные овощи.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил, что рестораторы сокращают непопулярные позиции и осторожно внедряют новинки из-за издержек и снижения покупательной способности. Средний чек остается на прежнем уровне, но количество заказываемых блюд уменьшается.

Средний чек в заведениях варьируется от ₽1 тыс. до ₽11 тыс. в зависимости от сегмента.