Божьи коровки кусаются? Биолог развеяла миф и объяснила, когда стоит опасаться

Биолог Ирина Комарова в беседе с РИАМО развеяла распространенный миф о полной безобидности божьих коровок. По ее словам, эти насекомые имеют грызущий ротовой аппарат и при определенных обстоятельствах могут кусать людей, хотя делают это крайне редко.

Комарова отметила, что азиатская божья коровка, которую также называют арлекином, тоже способна укусить. Она крупнее и активнее других видов, поэтому укус может быть более ощутимым.

Для большинства людей арлекины и другие божьи коровки не представляют серьезной угрозы. Однако людям с чувствительной кожей или склонностью к аллергии стоит быть внимательнее.