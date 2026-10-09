Божьих коровок в квартире нельзя давить: биолог объяснил, чем это грозит

Кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что божьих коровок, проникших в квартиру, нельзя давить. Об этом он сообщил Агентству городских новостей « Москва ». По словам эксперта, насекомые выделяют ядовитую жидкость — гемолимфу — для защиты. Они могут укусить и вызвать аллергическую реакцию.

Глазков отметил, что лучший способ избавиться от насекомых — собрать их пылесосом. Он пояснил, что после сбора мешок нужно выбросить. Давить коровок не стоит: жидкость трудно отстирать, а обои можно испачкать. Если пылесоса нет, биолог советует собирать насекомых в перчатках, аккуратно, можно с помощью веника.