Браконьеры, шишкари или уголовники? Шаман назвал возможных убийц семьи Усольцевых

Шаман Зайцев: семью Усольцевых могли убить, а тела вывезти из леса

Общество

Сибирский шаман Виктор Зайцев выдвинул новую версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. В беседе с aif.ru он предположил, что Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину могли убить, а тела вывезти из леса. По мнению Зайцева, искать семью в районе, где проходила основная поисковая операция, уже бессмысленно.

Семья пропала в сентябре 2025 года. Усольцевы приехали в поселок Кутурчин, оставили автомобиль недалеко от турбазы «Геосфера» и отправились к скале Буратинка. Изначально они планировали идти вместе с группой и гидом, но из-за непогоды поход отменили, и семья решила продолжить маршрут самостоятельно. С собой они взяли собаку и ушли в лес. Больше их никто не видел, масштабные поиски результатов не принесли. Следственный комитет официально рассматривает произошедшее как возможный несчастный случай, не исключая криминальную версию.

Зайцев считает, что Усольцевых могли убить и вывезти оттуда. Кто мог это сделать? По его словам, скорее всего, браконьеры или «кто-то другой лесной»: шишкари, золотари, просто уголовники. Версию о нападении медведя шаман отверг. Он полагает, что тела могли вывезти из леса вскоре после исчезновения семьи.

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