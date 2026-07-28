Брауни унюхала запретный Peach Bellini: как банка мармелада привела иностранца в российскую колонию

Служебная собака по кличке Брауни помогла таможенникам обнаружить наркотический мармелад в багаже пассажира из Дохи. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Брауни проявила интерес к чемодану 50-летнего иностранца, который прибыл рейсом из столицы Катара и направлялся через «зеленый» коридор. При досмотре среди личных вещей пассажира нашли банку с надписью Peach Bellini, внутри которой находился желтый мармелад весом 22 грамма. Экспертиза установила, что в составе сладости содержится тетрагидроканнабинол, оборот которого в России запрещен. Суд приговорил иностранного гражданина к 2,5 года лишения свободы и штрафу в размере ₽30 тысяч.