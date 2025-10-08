Бразильская блогерша не выжила после пластической операции

Бразильская блогерша и стилист Джуниор Дутра не выжила после пластической операции по коррекции формы глаз. Причиной смерти стали тяжелейшие осложнения, развившиеся спустя месяцы после процедуры. Об этом сообщает Lenta.ru.

Бразильская блогерша Джуниор Дутра не выжила после пластической операции, известной как «лисьи глазки». Процедуру она перенесла еще в марте, но лишь в сентябре рассказала подписчикам о серьезных проблемах со здоровьем, включая инфекцию.

В октябре самочувствие Дутра резко ухудшилось, у нее возникли проблемы с дыханием. Ее экстренно госпитализировали, однако спасти не смогли. Перед самой госпитализацией блогерша успела подать заявление в полицию с требованием проверить действия ее хирурга, доктора Фернандо Гарби. Представитель медика уже заявил, что его клиент не виновен в случившемся.

