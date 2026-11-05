Британец пешком обогнул всю планету и вернулся домой спустя 28 лет

Британец пешком прошел 50 тыс. км ради спора и вернулся домой через 28 лет

Общество

Британский путешественник Карл Бушби завершил беспрецедентное пешее кругосветное путешествие протяженностью 50 тысяч километров, вернувшись домой спустя 28 лет, о чем сообщает gazetametro.ru.

Бывший десантник стартовал из Чили еще в ноябре 1998 года, имея при себе всего $500 и тележку со снаряжением. Главным условием экспедиции было табу на любой транспорт для движения вперед и полный запрет на возвращение в родную Великобританию до самого финиша. За три десятилетия Бушби успел пешком пересечь Южную и Северную Америки, выжить на дрейфующей льдине в Беринговом проливе, преодолеть пустыню Гоби на верблюдах и буквально переплыть Каспийское море.

Главные испытания на пути длиною в жизнь

Экспедиция, задумывавшаяся на 12 лет, затянулась из-за природных катаклизмов и жестких визовых барьеров:

  • Ледяная ловушка (2006 год): Во время перехода по Беринговому проливу в 30-градусный мороз льдину с Бушби оторвало и унесло в открытое море на 45 километров. От белого медведя и гибели путешественника спас вертолет.
  • Бюрократический тупик в РФ: После незаконного перехода границы на Чукотке Бушби долго судился с российскими властями, избежав депортации лишь благодаря вмешательству юристов, а позже пешком прошел через США к российскому посольству, чтобы добиться возвращения визы.
  • Заплыв через Каспий (2024 год): Из-за закрытых границ британец изобрел технику «флоатимминга» и за 31 день преодолел 288 километров по воде в гидрокостюме, продвигаясь вдоль сопровождающих лодок.
  • Финишный рывок (октябрь–ноябрь 2026 года): Последним барьером стал Ла-Манш, который Бушби переплыл за три дня.

2 ноября 2026 года 57-летний странник вошел в родной город Халл, где его встретили сотни горожан, 75-летняя мать, взрослый сын и 12-летняя внучка, которую он впервые увидел вживую.

Актуально

Читайте также

От знакомства в доме до правнука: история семьи Быковских из Павловского Посада

От знакомства в доме до правнука: история семьи Быковских из Павловского Посада

Счет идет на часы: врач назвал 6 особо опасных симптомов гриппа

Счет идет на часы: врач назвал 6 особо опасных симптомов гриппа

Необычный мираж украсил небо над Черноголовкой

Необычный мираж украсил небо над Черноголовкой

Заглянуть под «капот»: в Коломне раскроют пикантные секреты бельевой моды XIX века

Заглянуть под «капот»: в Коломне раскроют пикантные секреты бельевой моды XIX века

В Красногорске открыли памятную доску герою СВО: кем был тренер Андрей Калугин

В Красногорске открыли памятную доску герою СВО: кем был тренер Андрей Калугин

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Большом этнографическом диктанте»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Большом этнографическом диктанте»

Жителей Подмосковья пригласили на цикл занятий «Московские экопленэры»

Жителей Подмосковья пригласили на цикл занятий «Московские экопленэры»

Настоящая зима: синоптик предупредила жителей Подмосковья о снеге в ночь на пятницу и субботу

Настоящая зима: синоптик предупредила жителей Подмосковья о снеге в ночь на пятницу и субботу

С 2027 года МРОТ вырастет и поставит под риск ряд пособий

С 2027 года МРОТ вырастет и поставит под риск ряд пособий

Врачи Щелковской больницы составили список доступной еды для бодрости и укрепления иммунитета

Врачи Щелковской больницы составили список доступной еды для бодрости и укрепления иммунитета

Встреча в новой школе «Вектор»: глава Котельников встретился с земляком-участником СВО

Встреча в новой школе «Вектор»: глава Котельников встретился с земляком-участником СВО

Набрать долгов и не платить: адвокат ответил на главные вопросы о банкротстве

Набрать долгов и не платить: адвокат ответил на главные вопросы о банкротстве

Добавьте mosregtoday.ru в избранное