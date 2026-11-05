Британец пешком обогнул всю планету и вернулся домой спустя 28 лет

Британский путешественник Карл Бушби завершил беспрецедентное пешее кругосветное путешествие протяженностью 50 тысяч километров, вернувшись домой спустя 28 лет, о чем сообщает gazetametro.ru .

Бывший десантник стартовал из Чили еще в ноябре 1998 года, имея при себе всего $500 и тележку со снаряжением. Главным условием экспедиции было табу на любой транспорт для движения вперед и полный запрет на возвращение в родную Великобританию до самого финиша. За три десятилетия Бушби успел пешком пересечь Южную и Северную Америки, выжить на дрейфующей льдине в Беринговом проливе, преодолеть пустыню Гоби на верблюдах и буквально переплыть Каспийское море.

Главные испытания на пути длиною в жизнь

Экспедиция, задумывавшаяся на 12 лет, затянулась из-за природных катаклизмов и жестких визовых барьеров:

Ледяная ловушка (2006 год): Во время перехода по Беринговому проливу в 30-градусный мороз льдину с Бушби оторвало и унесло в открытое море на 45 километров. От белого медведя и гибели путешественника спас вертолет.

Бюрократический тупик в РФ: После незаконного перехода границы на Чукотке Бушби долго судился с российскими властями, избежав депортации лишь благодаря вмешательству юристов, а позже пешком прошел через США к российскому посольству, чтобы добиться возвращения визы.

Заплыв через Каспий (2024 год): Из-за закрытых границ британец изобрел технику «флоатимминга» и за 31 день преодолел 288 километров по воде в гидрокостюме, продвигаясь вдоль сопровождающих лодок.

Финишный рывок (октябрь–ноябрь 2026 года): Последним барьером стал Ла-Манш, который Бушби переплыл за три дня.

2 ноября 2026 года 57-летний странник вошел в родной город Халл, где его встретили сотни горожан, 75-летняя мать, взрослый сын и 12-летняя внучка, которую он впервые увидел вживую.