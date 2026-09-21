Жительница Великобритании Лоис Киндер попала в больницу и потеряла способность говорить после года приема биологически активной добавки с ашвагандой. Об этом сообщает Mirror .

44-летняя женщина ежедневно принимала БАД вместе с кофе, рассчитывая улучшить самочувствие. Однако вскоре ее кожа и глаза пожелтели. Однажды Киндер нашли без сознания на диване. В больнице ей диагностировали острую печеночную недостаточность.

Женщине потребовалась пересадка печени. Во время операции ее сердце трижды останавливалось. В результате развилось тяжелое поражение головного мозга. Сейчас британка вышла из комы, но ежедневно проходит интенсивную неврологическую реабилитацию. Говорить она пока не может.

Врачи сообщили супругу Киндер, 44-летнему Олли, что печеночная недостаточность стала следствием приема добавки. Отмечается, что такие средства особенно популярны у женщин в перименопаузе — их рекламируют для борьбы с бессонницей и перепадами настроения. Однако клинические исследования последних лет показали, что ашваганда по необъяснимым причинам может повышать риск заболеваний печени.