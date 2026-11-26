Женщина, пришедшая на богослужение в брюках, не нарушает прямого предписания церковного устава. Об этом, как сообщает « Кулик », рассказал священник Антоний Русакевич. Он объяснил, почему такая одежда вызывает неодобрение у некоторых прихожан.

По его словам, представления о допустимом виде женщины в храме складывались веками. Раньше основу женского гардероба составляли платья и юбки, поэтому именно они стали ассоциироваться с посещением церкви. Сегодня брюки стали обычной частью повседневной одежды, но в отдельных приходах сохраняются прежние обычаи.

Русакевич обратил внимание на последствия замечаний посетительницам: необоснованная строгость может вызвать неловкость и отбить желание вновь прийти в храм. Чтобы соблюсти местные традиции, в некоторых церквях предусмотрены накидки, юбки и платки, которыми можно воспользоваться перед службой. Священник призвал уважать сложившиеся обычаи, но не ставить требования к одежде выше доброжелательного отношения к людям.