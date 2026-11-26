Брюки в храме не нарушают устав: почему женщин все равно осуждают и что об этом говорит священник
Священник Русакевич: женщина в брюках на богослужении не нарушает устав
Женщина, пришедшая на богослужение в брюках, не нарушает прямого предписания церковного устава. Об этом, как сообщает «Кулик», рассказал священник Антоний Русакевич. Он объяснил, почему такая одежда вызывает неодобрение у некоторых прихожан.
По его словам, представления о допустимом виде женщины в храме складывались веками. Раньше основу женского гардероба составляли платья и юбки, поэтому именно они стали ассоциироваться с посещением церкви. Сегодня брюки стали обычной частью повседневной одежды, но в отдельных приходах сохраняются прежние обычаи.
Русакевич обратил внимание на последствия замечаний посетительницам: необоснованная строгость может вызвать неловкость и отбить желание вновь прийти в храм. Чтобы соблюсти местные традиции, в некоторых церквях предусмотрены накидки, юбки и платки, которыми можно воспользоваться перед службой. Священник призвал уважать сложившиеся обычаи, но не ставить требования к одежде выше доброжелательного отношения к людям.