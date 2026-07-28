Броды по капот, перевал за 2000 метров и старая ГЭС: как российский турист прорвался в затерянное село Абхазии

Российский турист Игорь Гладников поделился историей поездки в самое труднодоступное село Абхазии — Псху, затерянное на высоте около 760 метров. Добраться туда можно либо самолетом Ан-2, либо на внедорожнике по горным рекам. Путешественник выбрал второй путь, несмотря на риск и повреждения автомобиля.

Дорога начинается с асфальта, затем переходит в сложный подъем на перевал высотой более 2000 метров, а после него — в череду горных бродов, где вода доходит почти до капота. Для такого маршрута, по словам Гладникова, необходима серьезная подготовка, высокая посадка машины и шноркель. В самом селе, где проживает около 150 человек, нет мобильной связи, царит тишина, воздух пахнет сеном и медом, а электричество обеспечивает старая мини-ГЭС. Местные жители встречают гостей радушно, предлагают еду и ночлег. Самым известным местом для туристов стал дом «бабы Клавы», прославившийся чаем и баней.

Неподалеку от Псху, в селе Кындыг, сохранились заброшенные особняки, оставленные грузинскими семьями после войны 90-х годов. Вокруг них ходят слухи о «проклятии»: якобы те, кто пытался в них поселиться, сталкивались с несчастьями.