Брокколи и шпинат к ноябрю уже не те: «Роскачество» объяснило, какие овощи теряют витамины первыми

Роскачество сообщило о снижении витаминов в брокколи и шпинате к ноябрю

Общество

К ноябрю брокколи и шпинат теряют значительную часть полезных свойств. Об этом Life.ru сообщили в «Роскачестве». По словам экспертов, даже овощи, которые выглядят свежими и красивыми, способны утрачивать витамины задолго до появления первых признаков порчи.

В ведомстве отметили, что к наиболее чувствительным продуктам также относятся листовой салат, рукола и стручковая фасоль: у них высокая интенсивность обменных процессов и сравнительно небольшой срок хранения. Даже если внешний вид остается привлекательным, содержание отдельных витаминов в таких овощах уже может существенно снизиться.

В «Роскачестве» посоветовали в ноябре отдавать предпочтение сезонным овощам, которые хорошо переносят длительное хранение. К ним эксперты отнесли белокочанную и краснокочанную капусту, а также морковь, свеклу, тыкву и репчатый лук. Таким образом, по мнению специалистов, в конце осени стоит пересмотреть корзину: скоропортящаяся зелень теряет пользу быстрее, чем плотные сезонные овощи, которые остаются источником витаминов дольше.

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