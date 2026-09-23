BTS снова в строю: как воссоединение группы изменило планы российских туристов

Мировой тур группы BTS заметно повысил интерес российских туристов к поездкам в страны Азии — в частности, в Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), ссылаясь на данные туроператора ITM group. По информации РСТ, спрос на поездки в Южную Корею в 2026 году ощутимо вырос на фоне воссоединения коллектива и запуска мирового тура.

Туроператор продолжает принимать заявки на поездки в Куала-Лумпур, где концерты BTS запланированы на 12 и 13 декабря 2026 года. В пакет входят билеты на шоу, проживание, трансферы и экскурсионная программа. В РСТ отметили колоссальный спрос на эти выступления: на предпродаже Live Nation в очереди одновременно находилось около 900 тысяч человек, а пиковая нагрузка достигала миллиона. Это первое выступление группы в Малайзии за 11 лет, что дополнительно подогревает интерес. Для российских туристов сохраняется возможность попасть на шоу через организованные турпакеты.

Ажиотаж возник и вокруг концертов в Таиланде. По данным специализированного организатора концертных туров Adore Tour, места в туре в Бангкок на 2–7 декабря уже полностью распроданы. При этом сообщения о ситуации с коронавирусом в Таиланде пока не вызывают беспокойства, отметили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Уровень аннуляций не превышает обычных сезонных значений. В АТОР добавили, что решение об отмене или переносе концерта принимают организаторы — в таком случае деньги за билеты можно будет вернуть.