«Будет лить как из ведра»: синоптик предупредил россиян о ливнях и осенней погоде

Сильные дожди обрушатся на Брянскую область — за сутки выпадет более половины месячной нормы осадков. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

В Брянской области ожидаются сильные дожди, которые принесут более половины месячной нормы осадков. Менее чем за сутки в регионе может выпасть до 35 мм осадков, что составляет 54% от месячной нормы. Самые интенсивные осадки прогнозируются в пятницу с 12 до 18 часов.

Температура воздуха в дневное время не превысит 12-14 градусов тепла, что соответствует климатической норме для второй половины сентября. Метеоролог связывает непогоду с прохождением активного циклонческого вихря над территорией Русской равнины.

Ранее жителей и гостей Подмосковья предупредили о резком ухудшении погодных условий.