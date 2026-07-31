«Будто до меня там жили Сифон и Борода»: экс-сенатор попал в больницу и рассказал, на что уходят бюджетные деньги

Бывший сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных, попав в местную больницу, столкнулся с закопченными черными стенами, тараканами в палатах и отсутствием кондиционеров в кардиологическом отделении. В беседе с « Абзацем » он заявил, что бытовые условия и состояние помещений государственного медучреждения не выдерживают никакой критики.

По его словам, стены в палате выглядели так, будто до него там жили Сифон и Борода, а в помещении бегали тараканы. Самое страшное, по мнению Безденежных, — кардиология, где пациенты с инфарктами и гипертонией лежат в настоящей духовке, тогда как в кабинетах администрации кондиционеры установлены. Увиденное заставило его усомниться в реальной социальной направленности краевого бюджета, и теперь он намерен обратиться к губернатору с требованием разобраться, куда ушли выделенные средства.

Экс-сенатор подчеркнул, что сейчас с его здоровьем все в порядке, но мириться с такой ситуацией нельзя. Ежегодно бюджет принимают как социально ориентированный, а на деле получается неизвестно что. Ему говорят: «Бывает и хуже», но государство выделяет деньги на ремонты, и нужно добиваться нормального состояния больниц.