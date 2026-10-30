«Будут в российском контуре контроля»: Аксаков объяснил, почему отечественные криптобиржи надежнее зарубежных

Аксаков: российские криптобиржи безопаснее зарубежных из-за регулирования

Общество

Российские криптобиржи окажутся безопаснее зарубежных благодаря государственному регулированию. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, отечественные площадки будут регулироваться российским законодательством и находиться в российском контуре контроля и регулирования, что делает их надежнее зарубежных аналогов.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о взломе крупнейшей криптобиржи Binance. По предварительным оценкам, общий ущерб может достигать $6,3 млрд, при этом около $3 млрд уже удалось заморозить. Биржа заявила, что покроет убытки пользователей и что их средства находятся в безопасности. Таким образом, по мысли Аксакова, именно национальное регулирование и нахождение площадок под контролем российских властей должны стать для пользователей дополнительной гарантией защиты на фоне рисков, с которыми сталкиваются крупные международные биржи.

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