«Будут в российском контуре контроля»: Аксаков объяснил, почему отечественные криптобиржи надежнее зарубежных

По его словам, отечественные площадки будут регулироваться российским законодательством и находиться в российском контуре контроля и регулирования, что делает их надежнее зарубежных аналогов.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о взломе крупнейшей криптобиржи Binance. По предварительным оценкам, общий ущерб может достигать $6,3 млрд, при этом около $3 млрд уже удалось заморозить. Биржа заявила, что покроет убытки пользователей и что их средства находятся в безопасности. Таким образом, по мысли Аксакова, именно национальное регулирование и нахождение площадок под контролем российских властей должны стать для пользователей дополнительной гарантией защиты на фоне рисков, с которыми сталкиваются крупные международные биржи.