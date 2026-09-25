Бухгалтер из Петербурга украла ₽130 млн и легализовала часть через лизинг: дело ушло в суд

Прокуратура: бухгалтер из Петербурга похитила ₽130 млн у строительных компаний

Общество

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Красногвардейский районный суд уголовное дело 43-летней местной жительницы, ранее судимой. Ее обвиняют в хищении ₽130 млн у строительных компаний и последующей легализации части средств.

По данным надзорного ведомства, женщина вела бухгалтерский учет и работала в системах дистанционного банковского обслуживания. С июля 2022 по апрель 2024 года она указывала фиктивные назначения платежей и без согласования переводила деньги на счета подконтрольных юрлиц и физлиц. Так ей удалось вывести ₽130 млн. Чтобы придать деньгам законный вид, через договоры лизинга и поставки оборудования с подконтрольными компаниями она легализовала ₽9 млн. Для возмещения ущерба наложен арест на недвижимость, земельные участки и транспорт обвиняемой. Обвинительное заключение утверждено, дело поступило в суд.

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