Бухгалтер из Петербурга украла ₽130 млн и легализовала часть через лизинг: дело ушло в суд

По данным надзорного ведомства, женщина вела бухгалтерский учет и работала в системах дистанционного банковского обслуживания. С июля 2022 по апрель 2024 года она указывала фиктивные назначения платежей и без согласования переводила деньги на счета подконтрольных юрлиц и физлиц. Так ей удалось вывести ₽130 млн. Чтобы придать деньгам законный вид, через договоры лизинга и поставки оборудования с подконтрольными компаниями она легализовала ₽9 млн. Для возмещения ущерба наложен арест на недвижимость, земельные участки и транспорт обвиняемой. Обвинительное заключение утверждено, дело поступило в суд.