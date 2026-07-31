С 31 июля в международном аэропорту Антальи перестали использовать таблички с логотипами туроператоров для встречи организованных групп. В зоне прилета установили 13 стоек из оргстекла, обозначенных буквами от A до M, за каждой закреплено по девять туристических компаний. На стойках разместят списки фамилий пассажиров — до 54 имен на блок. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Теперь туристам необходимо заранее узнавать букву своей стойки. После выхода из зоны прилета нужно подойти к указанному месту, найти свою фамилию в списке и дождаться представителя компании, который проводит к трансферу. За порядком в зоне встречи следят сотрудники полиции и инспекторы регионального совета Ассоциации туристических агентств Турции. Администрация аэропорта может применить санкции к компаниям, которые допустят к работе у стоек частных лиц или организации, не имеющие отношения к туроператорам.