Бурунов перестал платить за зубра Мухомора: в заповеднике объяснили причину

В Приокско-Террасном заповеднике объяснили решение актера Сергея Бурунова прекратить финансирование содержания усыновленного им зубра по кличке Мухомор. Как сообщили « Абзацу » в учреждении, причина в завершении срока действия договора. Там подчеркнули, что администрация никогда не навязывает опекунам дальнейшее шефство, а ежегодное продление программы зависит только от личного желания участника.

По словам представителей заповедника, год усыновления давно прошел, и Бурунов решил его не продлевать. В учреждении отметили, что не связываются с опекунами первыми: если люди хотят, они продлевают договор, если нет — не продлевают. Программа усыновления действует с 2004 года, и за это время человек, заботящийся о конкретном животном, вполне может меняться. Сотрудники подчеркнули, что прекращение финансирования со стороны одного опекуна не угрожает жизни животного: заповедник сразу открывает возможность для оформления шефства другими желающими.Ранее СМИ сообщили, что Бурунов полностью прекратил выплаты на содержание зубра, усыновленного в подмосковном питомнике в 2022 году. Утверждалось, что артист перестал перечислять ежегодные взносы в размере около ₽100 тысяч.