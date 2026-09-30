Бурунов перестал платить за зубра Мухомора: в заповеднике объяснили причину

Приокско-Террасный заповедник: Бурунов не продлил договор на зубра Мухомора

Общество

В Приокско-Террасном заповеднике объяснили решение актера Сергея Бурунова прекратить финансирование содержания усыновленного им зубра по кличке Мухомор. Как сообщили «Абзацу» в учреждении, причина в завершении срока действия договора. Там подчеркнули, что администрация никогда не навязывает опекунам дальнейшее шефство, а ежегодное продление программы зависит только от личного желания участника.

По словам представителей заповедника, год усыновления давно прошел, и Бурунов решил его не продлевать. В учреждении отметили, что не связываются с опекунами первыми: если люди хотят, они продлевают договор, если нет — не продлевают. Программа усыновления действует с 2004 года, и за это время человек, заботящийся о конкретном животном, вполне может меняться. Сотрудники подчеркнули, что прекращение финансирования со стороны одного опекуна не угрожает жизни животного: заповедник сразу открывает возможность для оформления шефства другими желающими.Ранее СМИ сообщили, что Бурунов полностью прекратил выплаты на содержание зубра, усыновленного в подмосковном питомнике в 2022 году. Утверждалось, что артист перестал перечислять ежегодные взносы в размере около ₽100 тысяч.

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