Бывшие сотрудники Oracle в России обратились к государству с просьбой сохранить их премии

Более 50 бывших работников российской дочерней компании американского разработчика систем управления базами данных и серверного оборудования Oracle — «Оракл компьютерное оборудование» — обратились к властям с просьбой защитить их права и сохранить премии, выплаченные им компанией в 2022 году. Об этом сообщил РБК.

Эти обращения они направили президенту России Владимиру Путину, в его администрацию, а также уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату.

Напомним, в начале августа арбитражный управляющий по делу о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование» Егор Непомнящих подал 51 иск к бывшим сотрудникам с требованием вернуть премии на сумму свыше 100 млн руб. В исках утверждается, что премии были выплачены после закрытия офиса Oracle в России, а значит — необоснованно, так как это уменьшило конкурсную массу в рамках банкротства.

На данный момент дочерняя компания Oracle должна кредиторам более 1,4 млрд руб. за невыполненные контракты.

Среди ответчиков по искам оказались бывший руководитель российского подразделения Oracle Communications (CGBU) Евгений Дрякин (сейчас — управляющий директор и соучредитель «Омега Телеком Разработка») и другие.

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